Il governo inglese stoppa i bonus delle società idriche private dopo risultati disastrosi

Il governo britannico ha preso una decisione storica: fermare i bonus ai dirigenti delle società idriche private dopo anni di risultati deludenti e servizi spesso scadenti. Questa mossa mira a responsabilizzare le aziende e migliorare la qualità dell’acqua, contrastando un passato segnato da privatizzazioni fallimentari che hanno aumentato costi, dispersioni e inquinamento. Ma sarà davvero la svolta tanto attesa nel settore?

Il governo britannico ha deciso di vietare il pagamento dei bonus ai dirigenti di sei aziende private che gestiscono la distribuzione dell’acqua. Il settore è stato in passato oggetto di massicce privatizzazioni che hanno però prodotto risultati disastrosi, sia in termini di qualità e costo del servizio, sia di aumento di dispersione ed inquinamento. Lo stop deciso da Londra, in base al nuovo Water Act, colpisce tra cui Anglian Water, Southern Water,United Utilities, Wessex Water, Yorkshire Water e Thames Water. Quest’ultima società, che rifornisce un quarto della popolazione britannica, lotta per la sopravvivenza dopo che il fondo statunitense di private equity KKR ha ritirato un’offerta di salvataggio da 4 miliardi di sterline (4,7 miliardi di euro). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il governo inglese stoppa i bonus delle società idriche private dopo risultati disastrosi

