Il Giro d’Italia plogging arriva a Castiglion Fiorentino

Preparati a unire sport, sostenibilità e comunità: il Giro d’Italia Plogging torna a Castiglion Fiorentino! Domani, 7 giugno, alle 9.30, cittadini e appassionati si mobiliteranno per ripulire le strade della città in un gesto concreto di rispetto per l’ambiente. Con guanti e sacchi alla mano, insieme trasformeremo una semplice camminata in un potente messaggio di cura e responsabilità collettiva. Unisciti a noi e fai la differenza!

Arezzo, 6 giugno 2025 – Ritorna a Castiglion Fiorentino “Il Giro d’Italia Plogging”, in pratica una camminata caratterizzata dalla raccolta dei rifiuti che si trovano durante il percorso. L’appuntamento è per domani, sabato 7 giugno, alle ore 9.30 presso la stazione ferroviaria di Castiglion Fiorentino; l'inizio della manifestazione sarà previsto per le 10 e la durata sarà di 1h e 30'. Da lì la carovana munita di guanti e sacchi ripulirà l'area attorno alla stazione ferroviaria. Ad organizzare l’iniziativa di carattere ambientale, che vede il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino e di Sei oltre che delle associazioni “Ronda Ghibellina” e “Podistica il Campino”, due giovani castiglionesi, Tommaso ed Elena, quest’ultima nel 2023 laureatasi campionessa mondiale di corsa ecologica, dell’associazione “El mundo a nuestra manera”, da sempre impegnati nella tutela ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Il Giro d’Italia plogging” arriva a Castiglion Fiorentino

