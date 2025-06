Il giorno del Premio Strega la cinquina finalista ospite a Firenze

Il giorno del Premio Strega si avvicina e Firenze si prepara a ospitare la sua prestigiosa cinquina finalista. È un’occasione unica per immergersi nel mondo della letteratura, incontrare autori di talento e scoprire le voci che quest’anno dominano il panorama letterario italiano. La terza giornata de La città dei lettori sarà interamente dedicata a questo evento imperdibile, un vero e proprio festeggiamento per gli amanti dei libri. Non mancate!

Firenze, 6 giugno 2025 – Sarà tutta dedicata ai finalisti del Premio Strega la terza giornata de La città dei lettori, il festival che catalizza a Firenze autori, editori, traduttori, divulgatori, giornalisti e curatori di primo piano promosso da Fondazione CR Firenze e a cura di Associazione Wimbledon Aps, con la direzione di Gabriele Ametrano. Appuntamento oggi alle 18.45 sulla terrazza di Villa Bardini (Costa San Giorgio 2) per il primo incontro pubblico della cinquina dopo la proclamazione - avvenuta la sera del 4 giugno a Benevento, come da tradizione - con Andrea Bajani, Nadia Terranova, Elisabetta Rasy, Paolo Nori e Michele Ruol, che racconteranno le proprie opere - rispettivamente “L’anniversario” (Feltrinelli), “Quello che so di te” (Guanda), “Perduto è questo mare” (Rizzoli), “Chiudo la porta e urlo” (Mondadori), “Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia” (TerraRossa) - introdotti dal giornalista Andrea Marotta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il giorno del Premio Strega, la cinquina finalista ospite a Firenze

