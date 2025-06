Il giocoliere innamorato di se stesso Che non divenne mai un calciatore

Il giocoliere innamorato di sé stesso, dotato di un mancino da favola e un talento immenso, sembrava destinato a conquistare i campi. La sua arte ricordava il samba di Garrincha, ma la strada verso il successo si rivelò irta di ostacoli. Denildson, promessa mai mantenuta, ci insegna che anche i sogni più belli possono sfumare tra le pieghe della vita, vittima della propria stessa classe.

Aveva un mancino da favola e un talento immenso. La versione calcistica del samba, come non si vedeva dai tempi di Garrincha. Ma Denildson restò per sempre una promessa non mantenuta. Vittima della sua stessa classe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il giocoliere innamorato di se stesso. Che non divenne mai un calciatore

In questa notizia si parla di: Giocoliere Innamorato Stesso Divenne

I vigili mandano via il giocoliere innamorato - Se fossi passata io sarei intervenuta nello stesso modo. Il giovane può anche ... Kamil si era presentato al Carlino come un giocoliere dei semafori, approdato ad Ancona in uno dei suoi mille ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

GIOVANNI SI E' LANCIATO DAL PONTE !!! - by Charlotte M.