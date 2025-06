il giardino svelato a villa guinigi musica e visite guidate con apgi

Il giardino di Villa Guinigi si apre come mai prima d’ora, regalando un’esperienza unica tra storia e natura. L’evento, promosso dall’APGI e i Musei Nazionali di Lucca, invita gli appassionati a scoprire angoli nascosti e segreti del giardino storico con visite guidate straordinarie. Un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza di un patrimonio secolare, alla scoperta di “pietre del giardino” e dei suoi misteri. La manifestazione, pensata...

Con l’apertura straordinaria del giardino storico di Villa Guinigi, domani per la prima volta i Musei nazionali di Lucca partecipano all’“ Appuntamento in giardino ”, l’iniziativa nazionale di APGI - Associazione Parchi e Giardini d’Italia, dedicata quest’anno a “Giardini di pietra, pietre del giardino”, offrendo al pubblico un’inedita visita guidata del giardino, comprensiva degli spazi abitualmente non accessibili. La manifestazione, pensata come un’autentica ‘festa del giardino’, nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins, che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei con l’obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani e per far conoscere al pubblico giardini normalmente chiusi. 🔗 Leggi su Lanazione.it