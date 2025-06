Il giallo di un bambino di 9 mesi in fin di vita in Campania con fratture multiple | già operato due volte per salvarlo

Un caso che scuote la Campania: un bambino di appena 9 mesi, originario di Vibonati, si trova in gravissime condizioni all’ospedale Santobono di Napoli. Le sue lesioni, tra cui fratture multiple, e gli interventi chirurgici già effettuati alimentano un mistero che desta grande preoccupazione. Cosa si nasconde dietro questa tragedia? Le indagini sono in corso per fare piena luce su quanto accaduto, garantendo giustizia e tutela al piccolo.

E’ un vero e proprio giallo, è avvolto per ora dal mistero il caso di un bambino di 9 mesi, originario di Vibonati in provincia di Salerno, che è attualmente ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Il bimbo è arrivato in ospedale privo di coscienza e presenta lesioni molto serie: fratture alla . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il giallo di un bambino di 9 mesi in fin di vita in Campania con fratture multiple: già operato due volte per salvarlo

In questa notizia si parla di: Giallo Bambino Mesi Vita

