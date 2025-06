Il giallo dell’italiano rapito a New York spunta nuovo video | tenuto al guinzaglio da una donna

Un mistero avvolge l’italiano rapito a New York, con un nuovo video che svela dettagli sconvolgenti. Dalle feste peccaminose alle pratiche sadomaso, la vicenda si fa sempre più intricata e inquietante. Cosa c’è dietro questa oscura vicenda? Continua a leggere per scoprire le sorprendenti rivelazioni che stanno facendo tremare la città che non dorme mai.

Un nuovo video sull'intricata vicenda del 29enne italiano, che ha denunciato di essere stato sequestrato a New York per settimane da due investitori in criptovalute, racconta di una vicenda molto più contorta: feste a luci rosse e persino attività sadomaso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

