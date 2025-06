Il gas si mantiene sopra ai 36 euro sul mercato Ttf di Amsterdam

Il mercato del gas naturale resta stabile sopra i 36 euro sul TTF di Amsterdam, con i future di luglio in lieve aumento a 36,43 euro/MWh. L’Europa occidentale prevede un incremento delle temperature nella prossima settimana, spingendo la domanda di energia e di gas per climi più caldi. Questa dinamica potrebbe influenzare ulteriormente i prezzi, rendendo il settore energetico sempre più incerto e strategico per le aziende e le famiglie.

Si mantiene al di sopra dei 36 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di luglio guadagnano lo 0,1% a 36,43 euro al MWh. Per la prossima settimana è previsto un aumento delle temperature nell'Europa Occidentale, con un conseguente aumento dei consumi di energia elettrica e quindi di gas per alimentare gli impianti di climatizzazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gas si mantiene sopra ai 36 euro sul mercato Ttf di Amsterdam

In questa notizia si parla di: Euro Mantiene Sopra Amsterdam

Il gas si mantiene sopra i 36 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam - Il gas naturale sulla piazza TTF di Amsterdam si mantiene sopra i 36 euro, con i futures di giugno in leggera flessione a 36,28 euro al MWh.

Il gas si mantiene sopra ai 36 euro sul mercato Ttf di Amsterdam - Si mantiene al di sopra dei 36 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di luglio guadagnano lo 0,1% a 36,43 euro al MWh. (ANSA) ... Da ansa.it

Il gas si mantiene sopra i 36 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam - Si mantiene debole il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno cedono lo 0,92% a 36,28 euro al MWh. Sul mercato prevale l'incertezza dovuta a possibili ... ansa.it scrive

Il gas si mantiene sopra i 36 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam - (ANSA) - MILANO, 22 MAG - Si mantiene debole il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno cedono lo 0,92% a 36,28 euro al MWh. Sul mercato prevale l'incertezza ... Riporta corrieredellosport.it