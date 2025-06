Il gas chiude sopra i 36 euro al megawattora

Il mercato del gas naturale continua a sorprendere, con i future che restano sopra i 36 euro al megawattora, segnando una certa stabilità nonostante le oscillazioni. I contratti di luglio, pur chiudendo in leggero calo dello 0,39% a 36,25 euro, riflettono un settore in costante fermento, pronto a rispondere alle dinamiche di mercato e alle sfide energetiche del momento.

Si mantiene al di sopra dei 36 euro il prezzo dei future sul gas naturale. I contratti sul mese di luglio hanno chiuso in calo dello 0,39% a 36,25 euro al MWh. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gas chiude sopra i 36 euro al megawattora

In questa notizia si parla di: Euro Sopra Chiude Megawattora

Arsenalia, ricavi sopra i 90 mln euro e prospettiva di 100 assunzioni nel 2025 - Arsenalia, multinazionale italiana di consulenza, prevede di chiudere il bilancio 2024 con ricavi superiori ai 90 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto all'anno precedente.

Il prezzo del gas chiude in rialzo a 49 euro al megawattora - Il prezzo del gas chiude a 49,1 euro al megawattora dopo una fiammata, in corso di giornata, sopra 50 euro. I contratti Ttf ad Amsterdam, mercato di riferimento, segnano un rialzo dello 0,8 per cento. Si legge su quotidiano.net

Il gas chiude sopra i 50 euro, sui massimi da ottobre 2023 - Il prezzo del gas chiude sopra i 50 euro al megawattora, sui massimi da ottobre 2023. Sul rialzo delle quotazioni pesa lo stop dei flussi russi via Ucraina, l'interruzione di un impianto di Gnl in ... Segnala ansa.it

Gas: chiude a 64 euro al megawattora (-11%), dal picco di agosto -81% - portandosi a 64 euro al megawattora, livello che non si vedeva dal 20 gennaio 2022, prima che iniziasse la guerra in Ucraina. Dal picco sopra i 342 euro, toccato lo scorso 26 agosto, il valore del ... Lo riporta ilsole24ore.com

Ascoltate di quanto prevedono che cresceranno le vostre bollette nel 2025