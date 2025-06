Il gas apre poco mosso sopra 36 euro al mercato Ttf di Amsterdam

Il mercato del gas naturale si mostra stabile nella sessione mattutina, con i prezzi sopra i 36 euro al TTF di Amsterdam. I contratti future di luglio segnano una lieve flessione dello 0,04%, attestandosi a 36,38 euro al MWh. Questa quiete apparente nasconde possibili sviluppi futuri, mentre gli operatori monitorano attentamente le dinamiche di domanda e offerta in un contesto energetico in continua evoluzione.

Apre senza variazioni di rilievo sopra i 36 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di luglio cedono lo 0,04% a 36,38 euro al MWh.

