Il futuro dell’Ac Prato Cordata di imprenditori vuole salire in serie C

Il futuro dell’AC Prato si tinge di speranza: una cordata di imprenditori determinati sogna di portare il club in Serie C, restituendo alla squadra e alla città l’orgoglio biancazzurro. Dopo anni di silenzio e attese, le voci si trasformano in azioni concrete, e la passione prende il sopravvento tra i tifosi e i sostenitori. Questa volta, tutto sembra possibile: il sogno sta diventando realtà.

C’è una luce in fondo al tunnel dell’anonimato dell’Ac Prato, c’è una mano tesa con la volontà di tirare fuori i colori lanieri dalla palude della serie D, c’è una voglia di mettersi insieme per ridare fiato all’orgoglio biancazzurro. Stavolta non sono solo voci che si rincorrono dal centro città alle frazioni fino a via Firenze, abbracciano il Lungobinsenzio per un attimo e scompaiono sotto il profumo dei tigli e la rabbia delle mancate prospettive. C’è una cordata pratese che sta affinando la strategia e unendo sempre di più le forze per mettere sul tavolo del presidente dell’Ac Prato un’offerta, concreta, per rilevare la società. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il futuro dell’Ac Prato. Cordata di imprenditori vuole salire in serie C

