Il futuro del processo civile e penale da costruire su basi scientifiche | IV Congresso International Gruppi Simla

Il futuro del processo civile e penale si costruisce su solide basi scientifiche, ridefinendo il ruolo delle prove e della medicina legale. Al IV Congresso Internazionale Gruppi Simla, il focus sarà sulla prova scientifica in ambito giuridico, un tema cruciale per rendere la giustizia più accurata, affidabile e coerente con le più avanzate metodologie scientifiche. Un’occasione imperdibile per confrontarsi sulle sfide e le opportunità di un diritto sempre più orientato alla scienza.

"'La prova scientifica in ambito giuridico' è un tema di assoluta centralità per la medicina legale contemporanea, sempre più chiamata a misurarsi con i criteri di verificabilità , riproducibilità e coerenza epistemologica propri del metodo scientifico". Parole del dott. Lucio Di Mauro, segretario.

