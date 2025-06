Il film italiano campione di incassi del 2025 arriva su Disney+ | ecco perché guardare la commedia FolleMente Divertente e con un super cast

Il film italiano campione d’incassi del 2025, "FolleMente", arriva su Disney+ e promette di conquistare ancora una volta il pubblico con la sua comicità spassosa e un cast stellare. Dopo aver sbancato i botteghini, ora puoi rivivere le emozioni di questa commedia irresistibile comodamente a casa tua, grazie alla magia dello streaming. Non perdere l’occasione di scoprire perché "FolleMente" è diventato il fenomeno dell’anno—un vero must-see per tutti gli amanti della risata!

Il film italiano, rivelazione del 2025, è arrivato in streaming. Perché siamo sicuri che, anche chi lo ha già visto al cinema (e sono stati tantissimi!) non vorrà perdere l’occasione per tornare a immergersi nella mente dei protagonisti di FolleMente. La pellicola, scritta e diretta da Paolo Genovese, è disponibile sulla piattaforma di Disney+ dal 6 giugno. Si tratta del film che nelle settimane in cui è stato in sala ha incassato più di 17,5 milioni di euro. Davvero tanti per il nostro circuito e per essere un film italiano. Merito di un’idea vincente, che qualcuno ha frettolosamente sintetizzato come la versione per adulti del cartoon Pixar Inside Out e del suo sequel (anche questi li trovate su Disney+). 🔗 Leggi su Amica.it