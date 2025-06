Il Festival di Sanremo 2026 slitta per le Olimpiadi di Milano-Cortina | ecco le nuove date

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a sorprendere, spostando le sue date per non scontrarsi con le Olimpiadi di Milano-Cortina. Secondo Il Messaggero, l’edizione si terrà dal 24 al 28 febbraio, cambiando così il tradizionale appuntamento primaverile. Questa scelta strategica mira a garantire maggiore visibilità e successo all’evento più amato d’Italia, dimostrando ancora una volta come la musica e lo sport possano coesistere in un’Italia sempre più protagonista.

L’edizione 2026 del Festival di Sanremo potrebbe cambiare collocazione in calendario. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la manifestazione canora piĂą seguita d’Italia – salvo colpi di scena – dovrebbe andare in onda da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, abbandonando la consueta programmazione nelle prime due settimane del mese. Alla base della decisione c’è la volontĂ della Rai di evitare la concorrenza diretta con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che si terranno dal 6 al 22 febbraio e saranno trasmesse anch’esse sulle reti del servizio pubblico. L’obiettivo è scongiurare una sovrapposizione tra i due eventi, che potrebbe penalizzare gli ascolti del Festival e influire negativamente sulla raccolta pubblicitaria. 🔗 Leggi su Open.online

