Il Festival di Sanremo 2026 slitta la Rai manda prima le Olimpiadi invernali | le nuove date e i motivi

Il fascino di Sanremo rischia di essere rimandato, poiché la Rai ha deciso di anticipare le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, che si terranno dal 24 al 28 febbraio 2026. Questa scelta strategica potrebbe far slittare le celebrazioni del Festival di qualche settimana, per garantire una copertura mediatica e logistica ottimale. Resta aggiornato per scoprire le nuove date e i motivi di questa importante riorganizzazione.

Le date di Sanremo 2026 potrebbero slittare di qualche settimana a causa delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Il periodo in questione sarebbe quello che va dal 24 al 28 febbraio 2026, come valutato ai piani alti della Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Sanremo Olimpiadi Invernali Date

