Il festival delle luci illumina la Marina Bay di Singapore

Il festival delle luci a Singapore trasforma la Marina Bay in un caleidoscopio di colori e emozioni, attirando visitatori da tutto il mondo. Le installazioni mozzafiato e le opere d'arte luminose creano un’atmosfera magica che celebra creatività e innovazione. Un’esperienza imperdibile che lascia senza fiato, dimostrando come l’arte possa illuminare non solo le strade, ma anche i cuori di chi la osserva. Vieni a scoprire questa meraviglia e lasciati sorprendere dalla luce!

Singapore, 6 giu. (askanews) - Le installazioni luminose illuminano la Marina Bay di Singapore il 4 giugno, in occasione dell'inaugurazione del festival d'arte "i Light Singapore". Tra le installazioni piĂą spettacolari un "falò" che non si spegne mai e giganteschi umanoidi gonfiabili che esplorano la Terra.

