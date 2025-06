Il Festival dei ‘Rifiutati’ Il Cermec trasforma capannoni e piazzali in laboratori d’arte sociale

Benvenuti al Festival dei Rifiutati, un'occasione unica in cui creatività e impegno sociale si incontrano per trasformare il concetto di rifiuto. Il Cermec diventa una straordinaria galleria d'arte, dove artisti internazionali, operatori ecologici, detenuti e volontari collaborano per dare nuova vita agli oggetti che spesso ignoriamo. Un evento che propone uno sguardo diverso: scoprire il valore nascosto nei rifiuti e promuovere un futuro più sostenibile e condiviso.

Hanno lavorato fianco a fianco artisti di fama internazionale e operatori ecologici, detenuti e volontari impegnati nel sociale. E insieme hanno trasformato i piazzali e i capannoni del Cermec in una grande e straordinaria galleria d’arte, non per nascondere i rifiuti ma per accendere la luce sul loro valore. E’ il Festival dei Rifiutati, ideata e voluta dall’amministratore unico del Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara, Lorenzo Porzano. Una seconda edizione che ieri, nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, ha inaugurato e oggi apre le porte a tutti. Un festival-mostra-convegno proprio tra i capannoni che durante l’anno raccolgono i rifiuti della provincia, di Massa e Carrara, tre giorni tra esposizioni, installazioni, performance, laboratori creativi, musica, spettacoli, interventi e convegni aperti al pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Festival dei ‘Rifiutati’. Il Cermec trasforma capannoni e piazzali in laboratori d’arte sociale

