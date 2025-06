Il femminicidio della Rufina processo a rischio dopo la perizia | Non ricorda quello che ha fatto

Il caso di femminicidio che ha sconvolto Rufina si appresta a un nuovo capitolo, dopo la perizia che mette in dubbio i ricordi di Lorenzo Innocenti. La confusione e l’incredulità dell’imputato sollevano interrogativi fondamentali sulla sua reale consapevolezza dei fatti. Un processo che potrebbe decidere il destino di una vicenda drammatica, lasciando aperti più di uno spiraglio di verità . Tutto questo, mentre si cerca giustizia per Eleonora Guidi e si riflette sulle difficili sfide della memoria e della responsabilità .

Firenze, 6 giugno 2025 – Quando gli è stato detto dai due periti nominati dalla procura di Firenze che la compagna Eleonora Guidi  è morta ed è stata lui a ucciderla, Lorenzo Innocenti ha manifestato smarrimento e incredulitĂ . Ma nessuna partecipazione emotiva. “Mi dispiace”, ha ripetuto piĂą volte. Non sa come, nĂ© il perchĂ©. I ricordi di quell’8 febbraio scorso, quando nella sua abitazione di via Cesare Pavese a Rufina ha ucciso con 24 coltellate la compagna e madre di suo figlio, Eleonora Guidi, e poi ha tentato il suicidio gettandosi dal balcone al secondo piano della palazzina, sono annebbiati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il femminicidio della Rufina, processo a rischio dopo la perizia: “Non ricorda quello che ha fatto”

