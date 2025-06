Il drammatico problema contemporaneo degli adulti che fanno vita sociale

Il problema degli adulti che fanno vita sociale nel 2025 è ormai una piaga silenziosa, un paradosso in cui il desiderio di connessione si scontra con le insidie dell'isolamento digitale. Vorrei anticipare la conclusione: il vero rischio non è perdere il contatto, ma dimenticare l’importanza di relazioni autentiche. In un’epoca dominata dai social, questa sfida ci invita a riflettere su come ristabilire il valore delle interazioni umane genuine.

Vorrei violare la regola della brava elzevirista, che prevede ch’ella sviluppi uno straccio di ragionamento per arrivare poi a una conclusione che sarà la chiusa che i bravi lettori aspettavano dall’inizio. Vorrei anticipare la conclusione, pur consapevole dei rischi. I rischi, che poi non sono rischi ma certezze, sono quelli che corre chiunque scriva qualcosa nel 2025, qualcosa che non sarà letto ma sarà spizzicato sui social, e sui social vige una sola grande verità: che nessuno mai ti sorprende. È quindi già sapendo che, sotto il post social che presenterà i primi paragrafi di quest’articolo, ci saranno giovani smaniosi di spiegarmi che la mia conclusione, conclusione che ho anticipato dimodoch’essi non dovessero affaticarsi a leggere, che quella conclusione non è in lingua italiana, è quindi già sapendolo che io la lascio comunque qui. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il drammatico problema contemporaneo degli adulti che fanno vita sociale

In questa notizia si parla di: Drammatico Problema Contemporaneo Adulti

La Vita Bugiarda Degli Adulti | Trailer Ufficiale | Netflix Italia