il domino delle panchine rallenta il pisa tanti i nomi ma servirà ancora del tempo

Il Pisa si prepara al grande salto, ma il cammino verso la Serie A è ancora in salita. Tra lavori in corso e decisioni strategiche, i biancazzurri cercano la strada giusta per emergere, mentre il countdown per il nuovo allenatore e il calendario ufficiale prende forma. Tanti i nomi in ballo, ma il futuro si costruisce passo dopo passo: ecco cosa ci riserva il prossimo capitolo di questa avventura.

di Lorenzo Vero Proseguono i lavori. Cantiere aperto più che mai, il Pisa 2025-26, un po' come il suo stadio, che si sta "facendo bello" in vista della Serie A. Già, quella Serie A di cui oggi scopriremo il calendario. E ancora si attende in primo luogo la separazione ufficiale con Filippo Inzaghi (oltre al giocatore che lo seguirà), quindi il nome del suo successore, quando il calendario segna ormai il sei giugno. Da un lato rimane il dispiacere di ciò che è stato e di ciò che avrebbe potuto essere, dall'altro vi è la voglia di scrivere un nuovo capitolo di storia del club. Prosegue il toto-nomi su chi siederà sulle nuove panchine dello stadio, di colui il quale sarà chiamato a fare quel lungo avanti e indietro con il campo data la lunghezza della nuova area tecnica che verrà fuori in seguito ai lavori alla struttura.

