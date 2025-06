il diritto di essere bambini in un mondo in guerra

Ma ancora possiamo immaginare un futuro in cui ogni bambino, ovunque si trovi, abbia il diritto di sognare, crescere e vivere in pace. È una sfida che riguarda tutti noi: perché la vera vittoria sarà quella di restituire a queste giovani vite il loro diritto di essere bambini, liberi dalla paura e dalla violenza. Solo così potremo costruire un mondo più giusto e umano.

In un mondo segnato da guerre senza fine, essere bambini è diventato un privilegio, non un diritto. Secondo l’UNICEF, nel 2024 oltre 473 milioni di bambini  vivono in aree di conflitto, esposti ogni giorno a violenze, privazioni e traumi che li segnano per sempre. Crescono sotto le bombe, spesso senza poter andare a scuola, ricevere cure mediche o semplicemente giocare in un luogo sicuro. La guerra è una ferita che lascia cicatrici profonde. Ma quando a viverla sono i bambini, il danno diventa ancora più devastante. L’infanzia dovrebbe essere un tempo di scoperta, gioco e crescita. E invece, per milioni di bambini – dall’Ucraina a Gaza, dallo Yemen al Sudan, dalla Siria all’Afghanistan – la realtà è fatta di paura, bombardamenti, fughe forzate, separazioni dalle famiglie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it