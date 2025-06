Il dialogo con i giovani per la pace | il presidente della Repubblica a Rondine emozione e applausi

In un mondo in costante fermento, il dialogo tra le generazioni diventa fondamentale per costruire un futuro di pace. A Rondine, nel cuore di Arezzo, il presidente Sergio Mattarella ha acceso un Faro di speranza, incontrando i giovani e ascoltando le loro voci. Un momento di emozioni intense e applausi che rafforzano l’impegno di tutti verso un domani più pacifico e solidale. La sfida ora è continuare a credere nel potere del dialogo, perché solo così si può davvero cambiare il mondo.

Arezzo, 6 giugno 2025 – Un dialogo con i giovani. Un dialogo di pace, in un contesto internazionale particolarmente delicato, come quello che stiamo vivendo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto, in elicottero, nel borgo di Rondine, alle porte di Arezzo, dove inaugurerà la nuova edizione di YouTopic Fest, il festival internazionale del conflitto. Il Presidente Sergio Mattarella, in occasione della Rivista Militare per il 79mo anniversario della Repubblica Italiana, Roma 02.06.2025 (Foto di Paolo Giandotti - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica) AGENZIA ALDO LIVERANI SAS Mattarella è stato accolto al suo arrivo, tra gli altri, dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, dal vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro Andrea Migliavacca, dai figli della senatrice a vita Liliana Segre, che non è potuta intervenire, e da Franco Vaccari, presidente e fondatore di Rondine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il dialogo con i giovani per la pace: il presidente della Repubblica a Rondine, emozione e applausi

