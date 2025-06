Il cuore oltre le mappe | Lusevera si afferma come faro di cultura

Il cuore oltre le mappe: Lusevera si conferma come un faro di cultura e innovazione. Giovedì 12 giugno alle ore 20:00, la suggestiva piazza antistante l'Osteria Nova Coop si animarà di emozioni e incontri, ospitando "IL CUORE OLTRE LE MAPPE: PONTI DI UMANITÀ E NUOVE ARMONIE DI CONFINE". Un evento che celebra l’unione tra culture e idee, nato dalla collaborazione tra comunità e artisti locali, per creare un ponte tra diversità e speranza.

Giovedì 12 giugno alle ore 20:00, la pittoresca piazza antistante l'Osteria Nova Coop di Lusevera si trasformerà in un vibrante crocevia di idee e sentimenti, ospitando l'evento "IL CUORE OLTRE LE MAPPE: PONTI DI UMANITÀ E NUOVE ARMONIE DI CONFINE". L'evento, frutto della collaborazione.

