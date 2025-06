il cristo eucaristico di civitali torna esposto

Il Cristo Eucaristico di Civitali, un capolavoro rinascimentale, torna a splendere al Museo nazionale di Villa Guinigi a Lucca dopo un accurato restauro. Questa scultura in terracotta policroma, realizzata intorno al 1470 da Matteo Civitali, racconta una storia affascinante e travagliata, segnata da secoli di conservazione e restauri. La sua rinascita rappresenta un importante momento di valorizzazione del patrimonio artistico lucchese, dimostrando come l’arte possa risorgere più forte di prima.

La rinascita di un capolavoro. La scultura del " Cristo Eucaristico " di Matteo Civitali, splendida opera realizzata in terracotta policroma intorno al 1470, torna in esposizione da protagonista al Museo nazionale di Villa Guinigi a Lucca, dopo un accurato restauro iniziato nel febbraio scorso e promosso dal Rotary Club Lucca in accordo con la Soprintendenza. L'opera ha avuto una storia molto travagliata: era stata conservata per secoli all'interno della chiesa lucchese di Santa Maria della Rosa, nel centro storico, dove viene trafugata da soldati nazisti tra il 7 e 8 febbraio 1944. Viene addirittura divisa in due parti per poterla trasportare più agevolmente.