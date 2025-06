il cordoglio per la morte dell operaio agricolo 38enne

Il dolore per la perdita di Astrit Elezi, giovane operaio agricolo di soli 38 anni, scuote la comunità di Solarolo. La tragica fatalità sul lavoro ci ricorda quanto sia essenziale garantire ambienti più sicuri e tutela per chi ogni giorno dedica la propria fatica alla terra. Mentre si attende l’esito dell’autopsia, il suo ricordo resterà vivo negli animi di tutti, spingendoci a riflettere sulla sicurezza sul lavoro e sulla solidarietà collettiva.

I funerali di Astrit Elezi, operaio agricolo 38enne di origine albanese morto in un tragico incidente sul lavoro martedì a Solarolo non sono ancora stati fissati. La Procura della Repubblica ha disposto l'autopsia e sarà quindi l'accertamento tecnico a stabilire precisamente le cause della morte dell'uomo, rimasto schiacciato tra le forche di un muletto e la parte superiore della cabina. Immediatamente dopo la tragedia era stato disposto dal Pm che coordina le indagini Stefano Stargiotti il sequestro dei veicolo sul quale l'uomo era stato trovato senza vita, ed è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, procedura necessaria per esperire le verifiche del caso.