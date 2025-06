Il Copasir non vuole che Meta e Apple avvisino più giornalisti e attivisti spiati | la proposta nel rapporto Paragon

Il Copasir alza la voce: nel nuovo rapporto su Paragon, invita il Parlamento a regolamentare le intercettazioni, limitando la possibilità di aziende come Meta e Apple di avvisare utenti, giornalisti e attivisti, per proteggere operazioni di sorveglianza legittime e il diritto alla privacy. Una proposta che potrebbe rivoluzionare il rapporto tra tecnologia, sicurezza e libertà individuali. Continua a leggere.

All'interno della sua relazione sul caso Paragon pubblicata ieri, il Copasir ha chiesto al Parlamento di intervenire per disciplinare la materia delle intercettazioni, per impedire che società come Meta o Apple avvisino i propri utenti (inclusi giornalisti e attivisti) di esser spiati ed evitare "il disvelamento di operazioni legittime". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Copasir Meta Apple Avvisino

Copasir non vuole che Meta e Apple avvisino più giornalisti e attivisti spiati: la proposta nel rapporto Paragon - All’interno della sua relazione sul caso Paragon pubblicata ieri, il Copasir ha chiesto al Parlamento di intervenire per disciplinare la materia delle intercettazioni, per impedire che società come ... Si legge su fanpage.it

DMA: sanzioni modeste per Apple e Meta? - Apple e Meta riceveranno quasi certamente una sanzione per la violazione del Digital Markets Act in Europa, ma sarà di importo molto basso. Entro fine mese dovrebbero terminare le indagini avviate nei ... Segnala punto-informatico.it

Nuova multa ad Apple e Meta, 700 milioni di euro per violazione del Digital markets Act - Nuova multa a Apple e Meta. La Commissione europea ha inflitto sanzioni per un totale di 700 milioni di euro alle due multinazionali per violazioni del Digital markets act (Dma), la normativa dell ... Segnala wired.it