Il Comune di Roma ti paga se vai in bici a lavoro

L’amministrazione comunale di Roma promuove un’iniziativa innovativa: il progetto “Vado in bici al lavoro”. Se sei dipendente comunale e scegli di spostarti in bicicletta, potresti ricevere un incentivo economico. Durante una recente audizione presso la commissione Sport, è stato illustrato come questa misura favorisca uno stile di vita sostenibile e attivo. Chi prenderà parte all’iniziativa avrà la possibilità di essere "pagato" per raggiungere il proprio ufficio pedalando, contribuendo alla salute e all’ambiente della Città eterna.

