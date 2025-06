Il Comune di Roma come sogno 67mila candidature al concorso da 800 posti

Il sogno di lavorare con Roma Capitale sta diventando realtà: si sono infatti registrate ben 67.323 candidature per i 808 posti messi a disposizione attraverso un concorso pubblico. Un numero impressionante che testimonia l’alta motivazione e l’interesse di tanti cittadini, desiderosi di contribuire alla nostra città. Con questa grande partecipazione, si apre una sfida entusiasmante per selezionare i migliori talenti. Ora, il futuro di Roma si costruisce anche grazie a queste nuove opportunità.

C'è chi sogna di lavorare per Roma Capitale. Sono 67.323 le domande pervenute, allo scadere dei termini per partecipare ai concorsi di Roma Capitale con i quali verranno selezionate tramite bando 808 figure professionali di dieci distinti profili professionali.

