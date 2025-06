Il comico Angelo Duro indagato per evasione fiscale | Non ha versato 150 mila euro

Il comico Angelo Duro, noto per il suo sarcasmo tagliente e il successo tra il pubblico, si trova al centro di un'indagine che scuote la sua immagine. Non più solo battute, ma accuse di evasione fiscale: non avrebbe versato circa 150 mila euro. La vicenda apre uno squarcio sulla vita dietro le quinte di una delle voci più irriverenti della comicità italiana, mettendo in discussione il confine tra talento e responsabilità .

Angelo Duro è uno dei nomi della comicità più discussi, ma anche apprezzati. Il suo sarcasmo è diventato un marchio di fabbrica che lo rende distinguibile. In queste ore di lui si sta parlando non per una battuta scomoda, ma perché è stata avviata un'indagine su una possibile evasione Irpef da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il comico Angelo Duro indagato per evasione fiscale: "Non ha versato 150 mila euro"

