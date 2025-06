Il comandante della Stazione carabinieri di Coriano Francesco Liguori prossimo alla pensione

Dopo oltre quattro decenni di servizio dedicato alla sicurezza della comunità di Coriano, il comandante Francesco Liguori si appresta a chiudere questo importante capitolo della sua vita. Durante la cerimonia ufficiale a Rimini per il 221º anniversario dell’Arma, il suo impegno e la sua dedizione sono stati celebrati con grande rispetto e riconoscimento, lasciando un’eredità duratura e un esempio di integrità per tutti.

Dopo oltre 40 anni il comandante della stazione carabinieri di Coriano, Francesco Liguori, si appresta ad andare in pensione alla fine dell’anno. Ieri, in occasione della cerimonia ufficiale svoltasi a Rimini per il 221esimo anniversario della fondazione dell’Arma, il comandante Liguori è stato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Il comandante della Stazione carabinieri di Coriano, Francesco Liguori, prossimo alla pensione

In questa notizia si parla di: Comandante Liguori Stazione Carabinieri

Coriano, il comandante dei Carabinieri Francesco Liguori verso la pensione: “Grazie per il suo lavoro” - Dopo oltre 40 anni il comandante della stazione carabinieri di Coriano, Francesco Liguori, si appresta ad andare in pensione alla fine dell’anno. Come scrive corriereromagna.it

Garlasco, parla il primo giudice ad assolvere Alberto Stasi - Ore 14 del 14/03/2025