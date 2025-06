Il coltivatore di marijuana casalingo tradito dall’incendio e arrestato dai carabinieri

Un coltivatore di marijuana casalingo, scoperto e arrestato dai carabinieri dopo un incendio, ha tradito la sua attività illecita attraverso i sistemi di areazione, illuminazione e irrigazione difettosi. La fiamma ha svelato una vera e propria serra clandestina con 62 piante in casa. Un 43enne di Caivano, nel napoletano, ora si trova faccia a faccia con la legge, accusato di produzione e traffico di droga.

A tradirlo sono stati i sistemi di areazione, illuminazione e irrigazione. Che hanno mandato in tilt il sistema elettrico innescando un incendio. E così i carabinieri hanno scoperto che l’inquilino dell’appartamento in fiamme aveva messo in piedi una serra con 62 piante di marijuana in casa. Un 43enne di Caivano in provincia di Napoli è stato arrestato con l’accusa di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’incendio. L’uomo non era in casa quando, dopo la segnalazione di un incendio in appartamento, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che, dopo avere domato le fiamme, cercando le cause del rogo, si sono accorti che nelle pertinenze dell’abitazione c’erano 4 armadi di tela dotati di un sofisticato sistema di areazione, un’illuminazione a led e un sistema di irrigazione. 🔗 Leggi su Open.online

