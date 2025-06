Il Circolo Nautico di Cattolica fa scuola | oltre 100 bambini alla scoperta della vela

vela, insegnando valori come rispetto, collaborazione e rispetto per l’ambiente. Con oltre 100 bambini coinvolti ogni anno, il Circolo Nautico di Cattolica si conferma un’eccellenza nel promuovere una formazione innovativa e sostenibile, facendo della vela una scuola di vita. Un progetto che naviga verso il futuro, ispirando le giovani menti a scoprire e amare il mare.

Una barca a vela può essere molto più di un'imbarcazione: può diventare una vera e propria aula galleggiante. Ne sono convinti al Circolo Nautico di Cattolica, dove da vent'anni si svolge un progetto educativo dedicato alle scuole del territorio per avvicinare le nuove generazioni al mondo della.

