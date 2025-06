Il Cinema in piazza apre Monte Ciocci con Michele Riondino e Vanessa Scalera

Il cinema in piazza torna a Monte Ciocci con un evento imperdibile: l'inaugurazione del maxischermo di ‘Palazzina Laf’ sabato 7 giugno alle 21.15, con Michele Riondino e Vanessa Scalera. Tra temi di lavoro cattivo e assenze nel mondo del cinema, questa serata promette emozioni sotto le stelle, sulla terrazza naturale che domina Roma. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza cinematografica unica nel cuore della città eterna.

Il lavoro cattivo e quello che non c’è, in particolare nel mondo del cinema, saranno i temi dell’inaugurazione del maxischermo di Monte Ciocci per Il Cinema in Piazza con ‘Palazzina Laf’, sabato 7 giugno alle 21.15 con il regista attore Michele Riondino. Sulla terrazza naturale che domina Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Il Cinema in piazza, apre Monte Ciocci con Michele Riondino e Vanessa Scalera

In questa notizia si parla di: Cinema Piazza Monte Ciocci

Sotto le stelle del cinema 2025: si riaccende il grande schermo di Piazza Maggiore - Sotto le stelle del cinema 2025 riaccende il grande schermo di Piazza Maggiore. Torna, immancabile, "Sotto le stelle del cinema": il cartellone di proiezioni estive è un appuntamento imprescindibile per bolognesi e turisti.

Il Cinema in Piazza spegne 11 candeline e torna a Roma fino al 13 luglio 2025! 94 proiezioni gratuite e 35 incontri speciali tra San Cosimato, Cervelletta, Monte Ciocci e Cinema Troisi. Info https://turismoroma.it/it/eventi/il-cinema-piazza-2025… @Piccolo Partecipa alla discussione

Il Cinema in Piazza torna a riempire tre piazze di Roma: San Cosimato, il Parco della Cervelletta e Monte Ciocci, in più il Cinema Troisi. Dal 1 giugno al 13 luglio, ogni sera alle 21.15, dal mercoledì alla domenica, a ingresso gratuito. info https://ow.ly/yQQi Partecipa alla discussione

Torna «Cinema in piazza», la programmazione gratuita: 94 proiezioni a San Cosimato, Monte Ciocci e Cervelletta - Paola Cortellesi inaugura l’estate della Fondazione Piccolo America, tra film, retrospettive, maratone e incontri in partenza da domenica 1 giugno nelle piazze coinvolte. Ospiti Luca Marinelli, Riccar ... Scrive roma.corriere.it

Torna il Cinema in piazza: film sotto le stelle a San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci - Dal 1 giugno tornano le tre arene all'aperto (più il Cinema Troisi). Apre Paola Cortellesi a Trastevere, in programma film in lingua originale sottotitolati e classici italiani con sottotitoli in ingl ... Secondo romatoday.it

Cosa fare a Roma nel weekend dal 5 all’8 giugno. Cinema in piazza, Brignano a teatro e il Tim Summer Hits - L'estate meteorologica, in attesa di quella ufficiale, è già arrivata e con essa il tempo delle vacanze: ma gli spettacoli non vanno in vacanza a Roma, specie nei weekend ... Riporta leggo.it

Stefano Nazzi e Matteo Corradini a Monte Ciocci per Il Cinema in Piazza