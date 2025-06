Il centrodestra verso le regionali Acquaroli data zero a Civitanova E Castelli lavora a una lista civica

Il centrodestra si prepara a una sfida significativa con le regionali d'autunno, e il 13 giugno rappresenta la data zero di questa battaglia. Acquaroli e i suoi alleati puntano a un debutto trionfale, con una mobilitazione di massa all’Eurosuole Forum di Civitanova, simbolo di forza e determinazione. La strategia è chiara: conquistare il cuore dei cittadini e presentarsi come alternativa credibile. Come dieci dei...

Tredici giugno: è la data zero della campagna elettorale con vista sulle regionali d’autunno. Francesco Acquaroli e il centrodestra di governo vogliono un debutto muscolare, un bagno di folla per il governatore uscente a caccia del bis da opporre al palco della Festa dell’UnitĂ di Ancona. La scelta della location non è casuale, anzi: l’Eurosuole Forum di Civitanova, tempio del volley prestato alla politica, circa 4.000 posti. "Come dieci dei teatrini di Matteo Ricci", ironizza un dirigente di Fratelli d’Italia. È una battuta, ma la dice fin troppo lunga sull’obiettivo: non lasciare neanche un centimetro di campo allo sfidante dem e alla sua campagna di logoramento, anzi rilanciare sul suo terreno dando una dimostrazione di forza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - Il centrodestra verso le regionali. Acquaroli, data zero a Civitanova. E Castelli lavora a una lista civica

