Il centro Giovanni XXIII commissariato dalla Regione nominato Marco Bracaglia

Il centro Giovanni XXIII di Viterbo si appresta a un nuovo inizio sotto la guida di Marco Maria Bracaglia, nominato dalla Regione Lazio. Con una consolidata esperienza nel settore, Bracaglia porta con sé competenza e visione strategica per affrontare le sfide del futuro. È sicuramente un passo importante verso il miglioramento dei servizi e l’innovazione, promuovendo un percorso di crescita e rinnovamento per l’intera comunità locale.

La Regione Lazio ha commissariato l'Asp Giovanni XXIII di Viterbo. Il presidente Francesco Rocca, su designazione dell'assessore ai Servizi sociali Massimiliano Maselli, ha nominato Marco Maria Bracaglia. Il neocommissario ha una lunga esperienza professionale e amministrativa.

