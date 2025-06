Il cavallo atleta un volume su tutele e prospettive

Roma, 6 giu. (askanews) – L’Italia è l’unico Paese al mondo ad aver riconosciuto il cavallo come atleta nel proprio ordinamento giuridico. A sancirlo è l’art 22 del Decreto Legislativo n° 362021 successivamente modificato dal D.Lgs n° 1632022, provvedimento meglio conosciuto come Riforma dello Sport, che ha introdotto determinanti innovazioni nel contesto delle istituzioni sportive con particolare riferimento al cavallo atleta degli sport equestri. L’epocale cambiamento, certamente dal punto di vista normativo, ma anche gestionale, tecnico scientifico e soprattutto culturale, ha portato gli esperti del settore a pubblicare “Il cavallo atleta: tutele e prospettive”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

