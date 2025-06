Il casolare dell’orrore Nuovo sopralluogo Una tomba silenziosa con i resti dei corpi

Il mistero avvolge ancora il casolare dell'orrore di Montecatini, dove un nuovo sopralluogo ha rivelato una tomba silenziosa contenente i resti delle due giovani vittime. Situato tra campagna e storia, questo luogo disabitato da oltre cinquant’anni conserva segreti inquietanti. Un tempo rifugio di vita rurale, ora si trasforma nell’ennesimo capitolo di un tragico passato che continua a inquietare la comunità. E questa è solo l’inizio di una storia che merita di essere raccontata.

MONTECATINI Una margine di campagna con una Madonna sorge all'incrocio tra via Riaffrico e la mulattiera che porta al casolare nel cui terreno sono stati ritrovati i corpi delle due giovani assassinate da Vasile Frumuzache. L'edificio, sulla prima area collinare di Montecatini, è disabitato da oltre cinquant'anni. Una volta ospitava una casa colonica con un contadino intento a curare varie coltivazioni. Poi è stata dismessa e, da allora, l'edificio ha iniziato a versare sempre di più nel degrado. Tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, l'immobile ha funzionato come luogo di scambio tra spacciatori e tossicodipendenti.

