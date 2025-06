Il capolavoro ritrovato Il Cristo Eucaristico di Matteo Civitali torna in mostra al pubblico

Un tesoro rinato: il Cristo Eucaristico di Matteo Civitali, capolavoro del XV secolo, riemerge dalle profondità del restauro per incantare nuovamente il pubblico. Dopo mesi di lavoro accurato, questa straordinaria scultura in terracotta policroma torna a splendere al Museo Nazionale di Villa Guinigi, rivelando la sua eterna bellezza e importanza storica. La sua rinascita testimonia l’impegno di tutte le istituzioni nel preservare il nostro patrimonio artistico.

La straordinaria scultura del Cristo Eucaristico di Matteo Civitali, realizzata in terracotta policroma, torna in esposizione da protagonista al Museo nazionale di Villa Guinigi dopo il restauro iniziato nel febbraio scorso. La scultura che risale circa al 1470 e il suo importante restauro sono stati presentati nella giornata di ieri dai rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte in questa importante restituzione: Massimo Dadà, dirigente ad interim dei Musei nazionali di Lucca del Ministero della Cultura; Angela Mia Pisano, assessore alla Cultura ed Eventi culturali del Comune di Lucca; Angela Acordon, soprintendente Archeologia Belle Arti Paesaggio delle Province di Lucca e Massa Carrara; Luisa Berretti, direttrice del Museo nazionale di Villa Guinigi e del Museo nazionale di Palazzo Mansi; Ilaria Boncompagni, funzionario Tutela Storico Artistica, Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio delle Province di Lucca e Massa Carrara; Elisabetta Abela, presidente Rotary Club di Lucca; monsignor Michelangelo Giannotti, Arcidiocesi di Lucca, delegato Arcivescovile, Ufficio diocesano per l’Arte Sacra e Beni Culturali Ecclesiastici, don Daniele Martinelli, Arcidiocesi di Lucca, vicedirettore, Ufficio diocesano per l’Arte Sacra e Beni Culturali Ecclesiastici; Carolina Cannizzaro e Massimo Moretti, restauratori di beni culturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il capolavoro ritrovato. Il “Cristo Eucaristico“ di Matteo Civitali torna in mostra al pubblico

