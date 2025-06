Il cantante conferma l' addio alle scene

Claudio Baglioni, leggendario cantautore romano, annuncia il suo addio alle scene, ma non prima di un'ultima memorabile avventura musicale. Il 27 settembre, a Lampedusa, terrà un concerto gratuito, un’anticipazione del suo Grand Tour "La Vita è Adesso", che lo porterà in giro per l’Italia tra giugno e settembre 2026. «Appena ho annunciato che mi sarei fermato, ho pensato che stavo facendo una ca****a. Ma confermo quello...», lasciando tutti con il fiato sospeso.

C laudio Baglioni è pronto a dire addio alle scene, ma non prima di un ultimo grande viaggio musicale. Il 27 settembre, il cantautore romano tornerĂ a Lampedusa per un concerto-evento gratuito. SarĂ un’anteprima del Grand Tour La Vita è Adesso, una tournĂ©e di 40 date da giugno a settembre 2026 nei piĂą prestigiosi spazi all’aperto d’Italia. «Appena ho annunciato che mi sarei fermato, ho pensato che stavo facendo una ca****a. Ma confermo quello che dissi. Penso di aver fatto bene: ho incorniciato tanti progetti che altrimenti sarebbero stati meno identitari», ha detto Baglioni all’agenzia di stampa Ansa, confermando la decisione annunciata nel gennaio 2024 al Forum di Assago durante il tour aTuttocuore. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il cantante conferma l'addio alle scene

In questa notizia si parla di: Addio Scene Cantante Conferma

Reijnders, scene d’addio? Ecco cosa è successo al fischio finale - Al termine della partita tra Milan e Monza, i tifosi si chiedono se i gesti di Tijjani Reijnders siano solo una suggestione o un addio annunciato.

"Nessun ripensamento". Claudio Baglioni dice addio - Il cantautore e compositore romano terminerà la sua carriera alla fine del 2026, ma intanto pubblica la riedizione dell'album "La vita è adesso" ... Scrive msn.com

Baglioni conferma il ritiro dalle scene: «Smetto nel 2026» - Il cantante non ci ripensa. Come aveva annunciato tempo fa, l'artista è deciso a onorare l'impegno degli «ultimi mille giorni» di carriera preso con sè stesso e il pubblico. tio.ch scrive

“Ho chiuso un cerchio”: la verità di Manuel Agnelli sull’addio a X Factor - Trovano conferma le indiscrezioni su X Factor e l'addio di uno dei giudici più longevi del programma: Manuel Agnelli. Le sue parole. Scrive msn.com

Mario Lanza - Addio Addio