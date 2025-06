Il cane Rocky non c’è più e il suo compagno Gigi lo ricorda così | è davvero espressione di lutto?

Il dolore di un cane per la perdita di un amico fedele tocca il cuore di molti. Un video virale su TikTok mostra Gigi che riproduce le abitudini del suo caro Rocky, lasciando intuire un profondo legame emotivo. Ma cosa dice la scienza su questi comportamenti? È davvero lutto o semplicemente istinto? Scopriamolo insieme, perché la verità dietro questi gesti può sorprenderci.

Un video su TikTok mostra un cane fare le stesse cose che faceva il suo conspecifico prima di morire. Il video ha colpito molte persone che hanno condiviso il parere dell'umana di riferimento, ovvero che fosse la dimostrazione del sentimento di lutto che ancora prova il suo compagno canino per la perdita. Cosa dice la scienza al riguardo?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Cane Compagno Rocky Gigi

Il cane Rocky non c’è più e il suo compagno Gigi lo ricorda così: è davvero espressione di lutto? - Un video su TikTok mostra un cane fare le stesse cose che faceva il suo conspecifico prima di morire. Il video ha colpito molte persone che hanno condiviso il parere dell'umana di riferimento, ovvero ... Riporta fanpage.it

Usa: è morto il cane più vecchio del mondo, aveva 22 anni - Il cane più vecchio del mondo ... Ha avuto 32 cuccioli con il suo compagno Rocky, che è morto nel 2016. Non è chiaro quale sia il segreto della sua longevità, per i padroni "l'amore e le ... Secondo ansa.it

Questo cane ha il cuore spezzato e non smette di coccolare il cuscino raffigurante il suo amico volato via - Rocky se n’è andato e Spencer aveva il cuore spezzato, non mangiava e non dormiva fino al giorno in cui ha ricevuto un bellissimo regalo: un cuscino raffigurante il suo compagno di vita che è ... Riporta greenme.it

Bimbo gonfia la pancia di papà