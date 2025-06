Il cammino delle grandi sfide | tutti i big match del Milan nella prossima stagione

Il cammino delle grandi sfide è pronto a partire: il sorteggio del calendario di Serie A 2025-2026 ha svelato i big match del Milan, delineando un percorso ricco di emozioni e sfide epiche. Dalle battaglie contro i principali rivali alle sfide decisive per la stagione, ogni giornata sarà un'occasione per scrivere nuovi capitoli di gloria. Prepariamoci a vivere un'avventura intensa, perché il Milan ha tutte le carte in regola per sorprendere ancora.

Il sorteggio del calendario di Serie A 2025-2026 ha delineato il cammino del Milan, mettendo in evidenza fin da subito le tappe fondamentali.

