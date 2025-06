Il calcio delle donne raccontato da Federica Cappelletti

Scopri il mondo del calcio femminile attraverso gli occhi di Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi e protagonista di un impegno appassionato per la crescita del movimento in Italia. Tra ricordi, amore e ambizioni, si svelano progetti rivoluzionari per superare ogni pregiudizio e aprire uno spazio più ampio e riconosciuto alle calciatrici. Un viaggio tra passione, dedizione e futuro, che sta già scrivendo nuove pagine di storia.

Una chiacchierata con la moglie di Paolo Rossi, giornalista e oggi presidente della divisione femminile della Figc. Un impegno a 360 gradi per far crescere il movimento in Italia e i risultati si vedono già. L'amore per Pablito, la famiglia e adesso progetti importanti per superare ogni pregiudizio sessista: stadi più pieni, il professionismo anche per le donne, le mitiche figurine Panini con le immagini delle calciatrici del nostro campionato.

