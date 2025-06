Il Brescia verso il fallimento e l' esclusione dal calcio professionistico | Cellino non ha pagato gli stipendi

Il Brescia si avvicina a un capitolo drammatico della sua storia, con l’ombra del fallimento e dell’esclusione dal calcio professionistico che si fanno sempre più concrete. La causa principale? La mancata corresponsione degli stipendi da parte di Massimo Cellino, che non avrebbe ottemperato alle scadenze imposte entro le 15 odierne. Una situazione che rischia di cambiare per sempre il volto del club lombardo e di sconvolgere i sogni dei suoi tifosi.

