Il boss della Finlandia scusa dopo che il difensore è partito non è in grado di giocare come 51 anni in pensione per errore

Un episodio incredibile scuote il calcio finlandese: il presidente si scusa per un errore amministrativo che ha lasciato le donne senza il loro difensore chiave, Nanne Ruuskanen, impedendole di scendere in campo contro la Serbia. Un guasto burocratico che ha lasciato tutte a bocca aperta e che mette in luce come anche nel mondo dello sport, gli errori umani possano avere conseguenze imprevedibili. Per saperne di più, leggete l’articolo completo al link finale.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Le donne della Finlandia sono state lasciate con una squadra impoverita dopo un bizzarro errore amministrativo significava che Nanne Ruuskanen non poteva essere registrata per il loro scontro della Nations League con la Serbia. Invece del 23enne difensore di Djurgården, il team manager Out Saarinen aveva selezionato la Stina Ruuskananen con nome simile ma molto in pensione quando aveva inviato nella lista della squadra a UEFA. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il boss della Finlandia “scusa” dopo che il difensore è partito non è in grado di giocare come 51 anni in pensione per errore

