Il Bologna più forte delle sfide

Il Bologna si erge compatto e determinato, pronto a sfidare ogni ostacolo con il sorriso e la grinta di chi sa di poter raggiungere grandi traguardi. Vincenzo Italiano, fresco campione di Coppa Italia, traccia la strada verso la vetta, trasmettendo un messaggio di fiducia e ambizione. Come una montagna da scalare, il percorso è arduo, ma la forza del Bologna è più forte di qualsiasi paura. La vera sfida inizia ora: scopriremo fino a dove può arrivare questa squadra.

A quelli che guardano con preoccupazione la parete da scalare, Vincenzo Italiano indica con il dito la vetta. "Vogliamo arrivare a primavera con tanto ancora da giocarci". È questo il messaggio che l'allenatore del Bologna, fresco campione di Coppa Italia, manda in risposta a un calendario che, all'apparenza, potrebbe mettere un po' di paura. Come una montagna vista da sotto. La Roma all'Olimpico, il Como di Fabregas al Dall'Ara, poi le luci di San Siro con il Milan. Ci sono state partenze migliori, senza dubbio. Ma è un problema di prospettiva, come quella montagna, appunto. Se si ribalta il punto di vista, sono le montagne a doversi guardare da un Bologna che nelle ultime tre stagioni ha scalato qualunque parete.

