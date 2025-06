Il Blancpain x Swatch da 400 euro è così bello da farti dimenticare l' ultimo MoonSwatch

Il nuovo Blancpain x Swatch da 400 euro è così affascinante da far dimenticare persino l'ultimo Moonswatch. Questa collaborazione rievoca la magia delle profondità oceaniche con un design che unisce eleganza e avventura, rendendolo un pezzo irresistibile per gli appassionati di esplorazione. Blancpain x Swatch, un connubio di stile e storia che conquista il cuore di chi sogna di scoprire i segreti del mare...

Blancpain x Swatch collaborano di nuovo insieme, e dopo i modelli Fifty Fathoms e Pink Ocean, ecco che arriva il Green Abyss. Un orologio che è un omaggio al noto Fifty Fathoms di Blancpain, il primo vero segnatempo subacqueo, lanciato nel 1953, e che è pensato per chi ama l'esplorazione e la scoperta. Non a caso è ispirato alle profondità dell'oceano e agli ecosistemi marini più misteriosi. Blancpain x Swatch, un design ispirato ai fondali marini. Il Green Abyss, con la sua combinazione unica di verde scuro, nero e beige sabbia, ricorda i misteri degli abissi ancora in gran parte inesplorati. La palette unica è resa possibile dalla bioceramica, un materiale composito derivato dall'olio di ricino, noto per la resistenza e la morbidezza al tatto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it