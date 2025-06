Il Bitcoin conquista anche il nuovo cinepanettone con De Sica e Tony Effe

Il mondo del cinema si prepara a vivere un’inedita rivoluzione: il Bitcoin conquista anche il grande schermo, con Christian De Sica e Tony Effe protagonisti di un cinepanettone che promette di essere un mix esplosivo di risate e innovazione. La notizia, diffusa da Valentina Picozzi, alias Satoshigallery, ci fa capire che questa criptovaluta sta entrando nelle nostre vite in modi sempre più sorprendenti, dimostrando che il futuro è già qui, pronto a sorprenderci...

Il Bitcoin sbarca anche al cinema: ricoprirà infatti una parte nel nuovo cinepanettone con Christian De Sica e Lillo provvisoriamente noto come Delitto sulle nevi, che vedrà anche la presenza di Tony Effe. A darne la notizia è Valentina Picozzi, in arte Satoshigallery, artista nota per le statue di Satoshi Nakamoto, ispirate all'anonimo leader e fondatore della criptovaluta. Sul suo profilo X, infatti, ha pubblicato quattro foto dal set del film, mostrando una scenografia con diversi rimandi alle monete virtuali. «Il Bitcoin sta diventando sempre più parte della cultura popolare», ha scritto Picozzi, che ad aprile 2025 aveva svelato a Tokyo un'altra opera – la terza – ispirata al creatore dei BTC: le altre due si trovano a Lugano, in Svizzera, e a El Salvador.

