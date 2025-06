Il bimbo di 9 mesi ricoverato con lesioni cerebrali gravissime La mamma accusa | “Dimesso il 28 maggio con antibiotico”

Un dramma sconvolgente scuote Vibonati (Salerno): un bambino di appena 9 mesi, ricoverato al Santobono di Napoli, si trova in condizioni "estremamente gravi" a causa di lesioni cerebrali profonde e traumi multipli. La madre, sotto shock, denuncia che il piccolo fosse stato dimesso il 28 maggio con un antibiotico. Un caso che solleva molte domande e richiede risposte urgenti sulla tutela dei pi√Ļ vulnerabili.

√ą in condizioni "estremamente gravi" il piccolo di Vibonati (Salerno) ricoverato al Santobono di Napoli: ha fratture al femore e alle costole, oltre a estese lesioni cerebrali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

