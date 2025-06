Il 50% degli adolescenti approva il digital curfew il 27% non sentirebbe la mancanza dei social mentre il 79% chiede più regole per le aziende Lo studio BSI sulle tendenze relative all’uso della tecnologia tra i giovani

Il mondo digitale sta ridefinendo l’esperienza degli adolescenti, con dati sorprendenti e riflessioni importanti. Secondo lo studio BSI pubblicato nel maggio 2025, il 50% dei giovani sostiene il digital curfew, e un numero crescente chiede regole più stringenti per le aziende tech. Ma cosa significa tutto questo per il loro rapporto con la tecnologia? Scopriamolo insieme, perché il futuro della nostra generazione potrebbe dipendere anche dalle scelte di oggi.

Il rapporto Supporting a safe and secure world for adolescents, pubblicato dal British Standard Institution (BSI) nel maggio 2025, fornisce uno spaccato molto interessante del rapporto tra vita adolescenziale e tecnologie digitali. Dall’indagine emerge che il 45% dei giovani trascorre almeno tre ore al giorno sui social media, mentre il 34% dedica più di due ore al giorno al gaming online. Inoltre, lo studio rivela come l’esposizione al digitale risulti superiore rispetto al tempo dedicato ad attività fisiche o sociali in presenza: il 49% pratica hobby fisici per meno di due ore al giorno, e il 38% dichiara di passare lo stesso tempo con amici o familiari al di fuori del contesto scolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

