Il 15 agosto la principessa Anna compie 75 anni ma al party di ieri sono state invitate solo le centinaia di associazioni benefiche di cui è patrona

Celebrazione speciale, riservata alle associazioni benefiche da lei patronate, per onorare il suo 75° compleanno. La principessa Anna, nota per la sua natura schiva e il cuore dedicato agli animali e alla beneficenza, ha scelto di celebrare in modo semplice ma significativo. Mentre preferirebbe stare tra i suoi animali a Gatcombe Park, questa volta ha deciso di dedicarsi alle cause che le stanno più a cuore. La sua semplicità e dedizione sono un esempio di vera nobiltà.

N on è una che ama le feste, la principessa Anna. Quando lavora a corte non vede l'ora di tornare nella sua residenza di Gatcombe Park, nelle campagne del Gloucestershire, e dedicarsi a suoi animali, inforcando stivaloni fangosi e dirigersi verso le stalle senza nemmeno togliersi di dosso l'abito da sera. Ma per i suoi 75 anni – li compirà il prossimo 15 agosto – la principessa si è dovuta arrendere. Ieri a Buckingham Palace si è svolta la sua festa di pre-compleanno, ma come al solito, la secondogenita di Elisabetta II ha voluto fare a modo suo e ha invitato solo i rappresentanti della innumerevoli charity di cui è patrona.

